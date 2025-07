Che differenza di minuti giocati e km corsi tra Sinner e Alcaraz: i numeri verso la finale di Wimbledon

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale di Wimbledon 2025, in programma domenica 13 luglio alle ore 17.00 italiane. Il numero 1 del mondo aveva incominciato la propria avventura sui sacri prati travolgendo nell’ordine Luca Nardi, l’australiano Aleksandar Vukic e lo spagnolo Pedro Martinez con dei perentori 3-0, poi si è trovato sotto per 0-2 con Grigor Dimitrov prima che il bulgaro si infortunasse e ritirasse, successivamente ha annichilito lo statunitense Ben Shelton e il serbo Novak Djokovic con dei nitidi 3-0 giocando con un tutore al gomito destro.

Il numero 2 del mondo ha sudato sette camicie per spuntarla contro Fabio Fognini al quinto set, successivamente non ha avuto problemi con il britannico Oliver Tarvet (3-0), ma ha poi concesso un set al tedesco Jan-Lennard Struff e al russo Andrey Rublev. A seguire il fenomeno spagnolo ha giganteggiato contro il britannico Cameron Norrie e ha rischiato di essere trascinato al quinto set dallo statunitense Taylor Fritz, salvando due set-point nel tie-break della quarta frazione.

Jannik Sinner sarà alla sua prima finale a Wimbledon, mentre Carlos Alcaraz giocherà l’atto conclusivo per la terza volta di finale (si presenta da detentore del trofeo). L’avvicinamento alla partita che assegnerà il titolo è stato differente: l’azzurro è rimasto in campo 11 ore e 45 minuti, mentre l’iberico è stato impegnato per 16 ore e 28 minuti.

A conti fatti il numero 1 del mondo ha giocato 4 ore e 47 minuti in meno rispetto al numero 2 del ranking ATP. Anche il chilometraggio è ben diverso: Sinner ha corso 13,7 km durante le sei partite disputate sui sacri prati, mentre Alcaraz ne ha dovuti macinare ben 18,8, dunque 5,1 chilometri in più dell’altoatesino.