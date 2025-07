Shapovalov regola Kovacevic e conquista il torneo di Los Cabos

Pronostico ampiamente confermato nella Finale sul cemento messicano del torneo ATP 250 di Los Cabos. L’atto conclusivo vedeva il canadese Denis Shapovalov partire favorito contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic, e così stato. Punteggio di 6-4 6-2 per il numero 3 del tabellone che centra, quindi, il quarto successo in carriera dopo un match durato un’ora e 15 minuti di gioco.

Il match è andato subito nella direzione del canadese. Game inaugurale e subito break immediato conquistato a 15 sul servizio dello statunitense. Da quel punto in avanti il set è proseguito senza scossoni con Shapovalov che ha tenuto agilmente i suoi turni di battuta, tranne proprio nel decimo game. Unica volta ai vantaggi, ma il canadese non si scompone, non concede chance al rivale e archivia il primo parziale con il punteggio di 6-4 in 38 minuti.

Si passa al secondo set e, come in occasione del primo, il canadese toglie subito il servizio a Kovacevic. La partita, sostanzialmente, si chiude qui. Nel settimo gioco lo statunitense subisce il secondo break che fa volare l’avversario sul 5-2 e manda i titoli di coda all’incontro che vede il secondo set concludersi sul 6-2 in 37 minuti di gioco.

Qualche statistica della Finale di Los Cabos. Shapovaloc-Kovacevic. Ace 6-3. Doppi falli 2-2. % prima di servizio 63-66. % punti prima di servizio 63-47. Palle break salvate 1/1, 5/8. Vincenti 15-7. Errori non forzati 22-23.