ATP Los Cabos 2025, Rublev e Shapovalov ai quarti. Eliminato Davidovich Fokina

Si sono delineati i quarti di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos (Messico). Buon esordio per Andrey Rublev, testa di serie numero uno che ha usufruito di un bye al primo turno. Il russo ha sconfitto abbastanza agevolmente il padrone di casa Alex Hernandez per 6-3 6-2 ed ora affronterà l’americano Emilio Nava, che ha rimontato il cinese Bu, numero otto del seeding, vincendo in tre set con il punteggio di 3-6 7-5 7-6 dopo oltre tre ore di gioco.

Si qualifica per i quarti anche Denis Shapovalov. Il canadese ha dominato il suo match contro l’americano Govind Nanda in due set per 6-1 6-2. Adesso il tennista nordamericano affronterà l’australiano Tristan Schoolkate, che ha superato anche lui in due set il tedesco Daniel Altmaier per 6-3 6-4.

Esce di scena, invece, la testa di serie numero due. Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, infatti, è stato sconfitto dall’australiano James Duckworth in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Per Duckworth ci sarà ora un derby con il connazionale Adam Walton, che ha demolito l’americano Nishesh Basavareddy con un perentorio 6-1 6-0.

Eliminazione anche per il francese Quentin Halys, numero quattro del seeding, che si è fatto sorprendere dall’argentino Juan Pablo Ficovich, che si è imposto con il punteggio di 6-4 6-7 6-3. Il sudamericano se la vedrà ora nei quarti con l’americano Aleksandar Kovacevic, che ha battuto l’altro tennista messicano al secondo turno, Luis Carlos Alvarez Valdes, per 7-5 6-4.

RISULTATI ATP LOS CABOS 2025 (17 LUGLIO)

Ficovich (Arg) b. Halys (Fra) 6-4 6-7 6-3

Shapovalov (Can) b. Nanda (Usa) 6-1 6-2

Nava (Usa) b. Bu (Chn) 3-6 7-5 7-6

Rublev (Rus) b. Hernandez (Mex) 6-3 6-2

Kovacevic (Usa) b. Alvarez Valdes (Mex) 7-5 6-4

Duckworth (Aus) b. Davidovich Fokina (Esp) 6-3 6-4

Schoolkate (Aus) b. Altmaier (Ger) 6-3 6-4

Walton (Aus) b. Basavareddy (Usa) 6-1 6-0