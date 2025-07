Superbike, Nicolò Bulega: “Partenza difficile, Razgatlioglu era più forte”

Nicolò Bulega ha concluso al secondo posto la gara-1 del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Donington. Il centauro della Ducati è riuscito a districarsi dopo una partenza difficile, ma ormai il turco Toprak Razgatlioglu era scappato via e ha trionfato con un vantaggio siderale. Il pilota italiano resta al comando della classifica generale, ma ora ha soltanto quattro punti di margine nei confronti dell’anatolico.

L’auspicio è che il nostro portacolori riesce a essere ancora più protagonista nella Superpole Race e nella gara-2 in programma domani, in modo da scongiurare il possibile sorpasso da parte dell’avversario di riferimento nella serrata lotta per la conquista del titolo iridato. Al momento la bilancia sembra pendere dalla parte del centauro della BMW, ma il confronto è decisamente aperto e può succedere di tutto.

Nicolò Bulega ha analizzato la propria prestazione al termine della gara: “La partenza è stata difficile, diversi piloti sono stati aggressivi nella prima fase. Ho provato a recuperare terreno ma Toprak era più forte: complimenti a lui e alla BMW. Voglio recuperare per domani“.