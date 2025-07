Toni Nadal critica Carlos Alcaraz: “Gioco intermittente e irregolare, poco spettacolo contro Sinner”

Carlos Alcaraz ha perso la finale di Wimbledon 2025, venendo sconfitto da Jannik Sinner con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Il fuoriclasse spagnolo non è riuscito a difendere il trofeo sull’erba londinese, inchinandosi al cospetto del numero 1 del mondo contro cui si era invece imposto nell’atto conclusivo del Roland Garros annullando tre match-point. Il numero 2 del ranking ATP ha subito alcune critiche dopo la battuta d’arresto sui sacri prati, a cominciare da Toni Nadal.

Lo zio ed ex allenatore di Rafael Nadal è stato pungente in un’intervista concessa al quotidiano iberico El Pais: “Penso che Carlos dovesse provare a variare un po’ di più il suo gioco, come ad esempio stava facendo Grigor Dimitrov. Nel suo ottavo di finale Grigor stava riuscendo a spezzare lo slancio del suo avversario, vincendo i primi due set, variando molto il gioco, cosa che non ho visto fare ad Alcaraz“.

L’ex calciatore professionista ha poi proseguito, evidenziando un altro aspetto della partita di domenica: “La finale di Wimbledon non è stata una partita spettacolare, ma Carlos ha abbassato un po’ l’intensità, ha mostrato un gioco più intermittente e irregolare, dopo ha anche perso fiducia in se stesso e nella possibilità di vincere, e infatti ha perso“.

Nel frattempo Carlos Alcaraz è tornato a casa e ora si riposerà per qualche giorno per poi concentrarsi in vista della campagna sul cemento nordamericano, che propone nell’ordine il Masters 1000 di Toronto e il Masters 1000 di Cincinnati prima degli US Open, ultimo Slam di questa intensa annata agonistica.