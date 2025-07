Six King Slam, atto II: torna la discussa esibizione a Riad. Sinner, Alcaraz e Djokovic tra i partecipanti

Si torna in scena. C’erano dei punti interrogativi rispetto a nuova edizione del Six Kings Slam, torneo di esibizione a Riad (Arabia Saudita) che l’anno scorso aveva destato non poche perplessità. Al di là della sovrapposizione nel massimo circuito internazionale in calendario, l’evento, che aveva visto al via Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune, era stato al centro delle attenzioni per i guadagni faraonici dei tennisti, solo grazie alla loro presenza (1,5 milioni di dollari).

Un’esibizione che aveva visto la finale tanto attesa, tra Sinner e Alcaraz, con la vittoria dell’azzurro che solo in questa sede così particolare era riuscito a battere lo spagnolo nel 2024 e, nei fatti, solo in quest’eventualità si è imposto negli ultimi incontri con Carlitos. Per l’altoatesino sei milioni di dollari intascati in quella circostanza.

L’annuncio di un atto II della competizione è arrivato su X dal presidente dell’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita, Turki Alalshikh. Il Six Kings Slam 2025 è previsto dal 15 al 18 ottobre e vedrà al via i primi sei giocatori del mondo, in questo momento.

I nomi sono quelli di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Jack Draper e Taylor Fritz. Rispetto all’anno passato, non ci saranno Nadal (ritirato), Medvedev e Rune e al loro posto risponderanno all’appello Zverev, Draper e Fritz.