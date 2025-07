Dopo aver rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 (7ª a squadre, 23ª individuale), Michela è tornata sul podio internazionale con un argento strepitoso al Grand Prix di Tunisi 2025. In questa intervista ci racconta il dietro le quinte della sua rinascita, la forza mentale necessaria per restare al top e i prossimi traguardi azzurri Conduce: Alice Liverani Scopri: ⚔️ Le emozioni olimpiche e la voglia di riscatto Il percorso tecnico che l’ha riportata ai vertici L’equilibrio tra sport, studio e crescita personale Gli obiettivi per la nuova stagione internazionale Una storia vera, di talento, sacrificio e determinazione. Non perderti l’intervista alla protagonista della nuova generazione azzurra della scherma ➡️ ISCRIVITI al canale, lascia un LIKE e attiva la per non perdere le prossime interviste!