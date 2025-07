Scherma: Damiano Di Veroli oro nel fioretto maschile alle Universiadi! Bronzo per Martini

Arrivano ancora medaglie per la scherma alle Universiadi 2025 di Rhine-Ruhr. Dopo l’oro e il bronzo ottenuti ieri in campo femminile da Aurora Grandis e Carlotta Ferrari, La Nazionale italiana di fioretto maschile ha conquistato altri due metalli pesanti, raccogliendo l’oro con Damiano Di Veroli e il bronzo con Tommaso Martini.

Percorso di alto profilo quello dello schermidore azzurro, Il quale arrivato alla fase ad eliminazione ha subito battuto il rivale del Taipei Che Han per 15-6, per poi liquidare per 15-10 un altro asiatico, ovvero Yi Tung Chen. Agli ottavi invece il ventiduenne ha avuto la meglio sul teutonico Niklas Diestalkamp, arginandolo per 15-9, preludio del derby giocato ai quarti contro Giulio Lombardi, risolto soltanto all’ultima stoccata in favore di Damiano.

Molto più semplice paradossalmente la semifinale, in cui Di Veroli si è sbarazzato del sudcoreano Choi per 15-5. Poi, all’ultimo atto, il nostro portacolori ha dettato legge sul polacco Jan Hieronimin Nowak a seguito di un assalto molto equilibrato nella prima parte, dove però Di Veroli è riuscito a compiere uno strappo di tre stoccate che gli ha concesso di gestire il vantaggio fino al 15-12 finale.

Bronzo poi per Tommaso Martini, il quale ha mancato l’appuntamento con la finale dopo essere stato battuto proprio da Nowak per 15-13 al termine di un ottimo percorso contrassegnato dai successi contro il taiwanese Hsu (15-9), l’ucraino Yaroslav Muruhin (15-14), il francese Adrien Helmy Cocoynacq (15-8) e il giapponese Hiroto Sugaya (15-12). Da menzionare poi quanto fatto da Federico Pistorio, eliminato per 15-3 da Lombardi una volta giunto agli ottavi di finale.

Più complicata invece la giornata della sciabola femminile, dove le migliori azzurre si sono fermate agli ottavi di finale. Claudia Rotali nello specifico è stata sconfitta dall’avversaria di Hong Kong Summer Fy Sit per 15-10, mentre Alessia Di Carlo ha dovuto cedere il passo alla nipponica Chirika Takahashi per 15-13. Benedetta Fusetti ha invece salutato la gara nel turno precedente, cedendo il passo alla sudcoreana Sebin Cho per 15-12. Michela Landi è stata infine eliminata ai trentaduesimi dalla transalpina Kelly Lusiner per 15-12.