Scherma, Edoardo Reale si ferma ai piedi del podio alle Universiadi. Elena Ferracuti eliminata agli ottavi

Nessuna medaglia per l’Italia nella prima giornata delle Universiadi 2025 in corso di svolgimento ad Essen. Oggi si sono svolte le prove individuali di sciabola maschile e della spada femminile. Il miglior risultato è stato di Edoardo Reale, che è stato eliminato nei quarti di finale, battuto dall’ungherese Gergo Horvath con il punteggio di 15-12.

Il magiaro è poi giunto in finale, dove è stato sconfitto dal super favorito di giornata, Park Sangwon. Il sudcoreano si è imposto per 15-8, conquistando così la medaglia d’oro. Sul gradino più basso del podio sono saliti il tedesco Moritz Schenkel, battuto 15-9 da Park, e l’altro sudcoreano Heegeun Hwang, sconfitto all’ultima stoccata per 15-14 da Horvath.

L’ungherese Horvath non ha messo fine ai sogni di medaglia solo di Reale, ma anche di Mattia Rea, superando l’azzurro negli ottavi di finale per 15-10. Nei sedicesimi si erano invece fermati Cosimo Bertini, sconfitto 15-9 dal giapponese Reo Hiwatashi, e Marco Mastrullo, che si è arreso nel derby azzurro con Rea per 15-13.

Medaglia d’oro per Hong Kong nella prova individuale di spada femminile. Il successo è andato a Kaylin Sin Ya Hsieh, che ha battuto per una sola stoccata 9-8 l’ucraina Anna Maksymenko. I due bronzi, invece, sono andati al collo dell’ungherese Edina Kardos e dell’altra ucraina Emili Conrad.

La migliore delle azzurre è stata Elena Ferracuti, battuta negli ottavi di finale dalla francese Oceane Francillonne per 15-4. Eliminazione ai sedicesimi per Carola Maccagno ed Eleonora Orso, rispettivamente sconfitte dall’israeliana Yuval Yizhaki (12-11) e dalla giapponese Mizuki Homma (15-10). Vittoria Siletti è uscita negli assalti dopo i gironi per 15-8 dalla polacca Anna Maria Roskosz.