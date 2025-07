Rally, presentato il calendario 2026. Rally Italia ad ottobre

Saranno ancora 14 le gare che segneranno il calendario del FIA World Rally Championship 2026. Non mancano però le novità per la prossima stagione agonistica a partire dall’Italia che potrebbe cambiare la natura del proprio appuntamento.

La Sardegna si contende infatti la sede del Rally Italia con Roma che negli ultimi anni ha sempre ospitato un round del Campionato Europeo Rally. Sicuramente la prova si terrà ad ottobre prima del gran finale in Arabia Saudita e non ad inizio estate come accaduto negli ultimi anni.

Il Bel Paese prende il posto nel calendario del Giappone che slitta a maggio, mentre è da citare il ritorno della Croazia al posto del Central Europe Rally (Repubblica Ceca, Austria e Germania). Confermate invece tutte le altre sfide con l’opening round a gennaio a Montecarlo e chiusura a novembre in Medio Oriente.

Svezia, Kenya, Grecia, Finlandia, Estonia, Paraguay, Isole Canarie, Cile e Portogallo sono le altre location che accoglieranno il Mondiale 2026. Niente da fare invece per gli Stati Uniti D’America, ancora assenti dai piani del WRC almeno per un altro anno.

Il Presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha affermato in una nota: “Il calendario WRC 2026 riflette in modo efficace la forza e l’attrattiva globali del campionato. Combina la tradizione di rally iconici con il ritorno di eventi più recenti in regioni in cui la partecipazione e l’interesse per i rally continuano a crescere”.

CALENDARIO FIA WRC 2026