Rally, la tappa finlandese grande occasione per i 5 pretendenti al titolo

Siamo pronti per entrare sempre più nel vivo del Mondiale Rally 2025. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, andrà in scena l’attesissimo Rally di Finlandia, nono e sestultimo appuntamento del campionato WRC. La 74a edizione della corsa scandinava si disputerà sullo sterrato attorno a Jyväskylä e metterà sul piatto punti di capitale importanza per la lotta al titolo. Una rincorsa che si sta facendo sempre più incerta e vibrante.

Qual è la situazione di classifica? Arriviamo all’appuntamento del Rally di Finlandia con Ott Tanak davanti a tutti con 162 punti e una lunghezza di vantaggio su Elfyn Evans, dopo il sorpasso del Rally di Estonia. Terza posizione per il part-timer Sebastien Ogier con 141 punti (il francese sarà in azione in Finlandia), quindi quarta per Kalle Rovanpera con 138, mentre è quinto Thierry Neuville con 114.

Quale sarà il programma? Il Rally di Finlandia prenderà il via nella giornata di giovedì con il canonico shakedown del mattino, mentre nel tardo pomeriggio si inizierà con la SS1 Harju 1 per rompere il ghiaccio. Nella giornata di venerdì primo agosto vedremo ben 9 prove speciali e oltre 115 chilometri di prove speciali. Sabato 2 agosto altri 8 stage e 140 chilometri di gara, mentre domenica 3 agosto si chiuderà con la Ouninpohja di 23.98 km da ripetere due volte, la seconda come Power Stage conclusivo.

PROGRAMMA RALLY FINLANDIA 2025

GIOVEDI 31 LUGLIO

8:01 Shakedown, Ruuhimäki 4,12 9:01

18:05 SSS.1 “Harju 1” 2,58 19:05

VENERDI 1 AGOSTO

7:03 SS.2 “Laukaa 1” 17,96 8:03

8:03 SS.3 “Saarikas 1” 15,78 9:03

9:23 SS.4 “Myhinpää 1” 14,47 10:23

10:51 SS.5 “Ruuhimäki 1” 7,76 11:51

13:44 SS.6 “Laukaa 2” 17,96 14:44

14:44 SS.7 “Saarikas 2” 15,78 15:44

16:04 SS.8 “Myhinpää 2” 14,47 17:04

17:35 SS.9 “Ruuhimäki 2” 7,76 18:35

18:30 SSS.10 “Harju 2” 2,58 19:30

SABATO 2 AGOSTO

7:01 SS.11 “Parkkola 1” 15,51 8:01

8:42 SS.12 “Västilä 1” 18,94 9:42

9:36 SS.13 “Päijälä 1” 20,19 10:36

11:05 SS.14 “Leustu 1” 16,44 12:05

14:01 SS.15 “Parkkola 2” 15,51 15:01

15:42 SS.16 “Västilä 2” 18,94 16:42

16:36 SS.17 “Päijälä 2” 20,19 17:36

18:05 SS.18 “Leustu 2” 16,44 19:05

DOMENICA 3 AGOSTO [47,96 km]

9:35 SS.19 “Ouninpohja 1” 23,98 10:35

12:15 SS.20 “Ouninpohja 2 (Wolf Power Stage)” 23,98 13:15

Totale km di prove speciali 307,22