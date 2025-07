Wimbledon 2025, il chirurgico Djokovic doma de Minaur e sfiderà Cobolli nei quarti

Un chirurgico Novak Djokovic inizia male l’incontro, cresce prepotentemente alla distanza e vince una partita insidiosa. Negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon il serbo doma l’australiano Alex de Minaur per 1-6 6-4 6-4 6-4 e stacca il pass per la sfida dei quarti di finale contro Flavio Cobolli.

La partita inizia con la partenza lanciata della testa di serie numero 11 che ottiene il break in apertura e lo consolida con il 2-0 dopo aver annullato la palla dell’1-1. Il serbo si sblocca con il 2-1 ottenuto a 15, il suo rivale continua ad essere propositivo, spinge, non concede sconti al servizio siglando a 15 il 3-0 e sul doppio fallo dell’ex numero uno del mondo, il quarto della partita, allunga sul 4-1. L’australiano persegue con costanza il suo piano partita difende la battuta per il 5-1 e, con il terzo break ottenuto a 15, chiude 6-1 un primo set dominato.

Djokovic prova ad invertire la tendenza con il break a 15 ottenuto in apertura di seconda frazione, de Minaur però non molla la presa e dopo un lunghissimo secondo gioco, quasi diciannove minuti, impatta 1-1. Il sesto favorito del seeding non ha voglia di mollare la presa e lo conferma strappando nuovamente il servizio al rivale per poi allungare a zero sul 3.-1. L’australiano, da gran lottatore, accorcia sul 3-2 e con due splendide rasoiate di diritto riequilibra la contesa sul 3-3, salvo poi cedere nuovamente a zero la battuta per il provvisorio 4-3. Il sette volte vincitore del torneo si porta sul 5-3 con due ace e, dopo aver annullato due possibilità per il 5-5, conclude con la prima vincente per firmare il 6-4 della seconda frazione.

L’intenso primo gioco si conclude con l’1-0 del numero undici ATP, bravo ad annullare due break-point, il serbo timbra l’1-1 ai vantaggi sul rovescio in rete dell’avversario. La sfida prosegue nel rispetto dei turni di servizio invertendo così la tendenza di inizio partita. La svolta arriva sul 4-4 quando Djokovic alza la pressione, costringe l’avversario all’errore di diritto, griffa il break del 5-4 e, a 30, chiude con il tocco di diritto sotto rete il 6-4 del terzo parziale.

Il giocatore aussie inizia la quarta partita con il punto dell’1-0 dopo aver salvato palla break, con un gran game in risposta toglie il servizio al rivale per il 2-0 e consolida il vantaggio con il 3-0. Il giocatore balcanico si sblocca con il 3-1 firmato a zero, tiene botta conquistando il 4-2 dopo aver salvato la palla del potenziale 1-5 e ai vantaggi rimette il set in equilibrio grazie al vincente di diritto che gli consegna il break del 4-3. Il serbo impatta rapidamente per il 4-4 e mette definitivamente la freccia con il 5-3 siglato a 15. Djokovic evidenzia per l’ennesima occasione la sua straordinaria solidità mentale, tira diritto e chiude i conti per il 6-4.

Il serbo serve 6 ace commette cinque doppi falli e mette dentro il 66% di prime. L’ex numero uno del mondo raccoglie quasi il 70% dei punti sulla prima e incontra invece molte più difficoltà sulla seconda con il 41% di punti conquistati. Djokovic mette a segno 38 vincenti e incappa in 44 errori gratuiti.