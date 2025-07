Pogacar salterà la Vuelta? Arrivano indiscrezioni dalla Spagna: la UAE pensa ad altri capitani

Contrariamente a quanto dichiarato nei giorni scorsi e ancora ieri sulla situazione di incertezza legata alla sua possibile partecipazione alla Vuelta di Spagna Tadej Pogacar sembra aver già operato la scelta di non partecipare alla corsa a tappe iberica e mercoledì dovrebbe ufficializzare la sua rinuncia.

La scelta dello sloveno trova conferma nelle indiscrezioni di AS. L’assenza del fenomeno sloveno modifica ovviamente le strategie di corsa della UAE Team Emirates-XRG. La formazione emiratina sarebbe infatti orientata verso la scelta di puntare su un tandem di leader: lo spagnolo Juan Ayuso, reduce da un Giro d’Italia non esaltante, e il portoghese Joao Almeida, in recupero dopo la frattura costale riportata al Tour.

Nella conferenza stampa di chiusura del Tour de France la scelte del detentore del titolo iridato è apparsa già abbastanza chiara: “Ora voglio riposare. Non ho molti obiettivi chiari, forse il Campionato del Mondo e forse il Lombardia. Mi godo il momento e penserò ai prossimi obiettivi“. Manca solo l’annuncio ufficiale.

Alla Vuelta, Ayuso si è classificato terzo nel 2022 a soli 19 anni e quarto nel 2023. Il corridore spagnolo ha la grande occasione di rimettersi in gioco dopo una Corsa Rosa nella quale non è riuscito ad esprimere fino in fondo tutto il suo potenziale ed ha dovuto fare anche i conti con la sfortuna fino al ritiro finale.