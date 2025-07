Quando inizia la Vuelta a España 2025? Date, programma, dove vederla in tv e streaming

L’ultima grande corsa a tappe della stagione 2025 sarà la Vuelta a España, in programma dal 23 agosto al 14 settembre: si partirà dall’Italia, che ospiterà per intero le prime tre frazioni, nonché la prima parte della quarta, prima del passaggio in Francia.

Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3151 km: saranno otto le frazioni considerate, sulla carta, di alta montagna. Ci saranno poi ben due cronometro, una individuale ed una a squadre, cinque tappe di media montagna, cinque collinari ed una pianeggiante.

La Vuelta a España 2025 di ciclismo su strada sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, con la diretta streaming affidata a discovery+ e DAZN, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale di tutte le tappe della manifestazione.

CALENDARIO VUELTA A ESPANA 2025

Prima tappa (23 agosto): Torino-Venaria Reale-Novara (183 km)

Seconda tappa (24 agosto): Alba-Limone Piemonte (157 km)

Terza tappa (25 agosto): San Maurizio Canavese-Ceres (139 km)

Quarta tappa (26 agosto): Susa-Voiron (192 km)

Quinta tappa (27 agosto): Figueres-Figueres (20 km, cronometro a squadre)

Sesta tappa (28 agosto): Olot-Pal (170 km)

Settima tappa (29 agosto): Andorra La Vella-Cerler Huesca La Magia (187 km)

Ottava tappa (30 agosto): Monzon Templario-Saragozza (187 km)

Nona tappa (31 agosto): Alfaro-Estacion de Esqui de Valdezcaray (195 km)

Decima tappa (2 settembre): Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua (168 km)

Undicesima tappa (3 settembre): Bilbao-Bilbao (167 km)

Dodicesima tappa (4 settembre): Laredo-Los Corrales de Buelna (143 km)

Tredicesima tappa (5 settembre): Cabezon de la Sal-Angliru (202 km)

Quattordicesima tappa (6 settembre): Aviles-Alto de la Farrapona Lagos de Somiedo (135 km)

Quindicesima tappa (7 settembre): A Veiga-Monforte de Lemos (167 km)

Sedicesima tappa (9 settembre): Poio-Mos. Castro de Hereville (172 km)

Diciassettesima tappa (10 settembre): O Barco de Valdeorras-Alto de el Morredero (137 km)

Diciottesima tappa (11 settembre): Valladolid-Valladolid (26 km, cronometro individuale)

Diciannovesima tappa (12 settembre): Rueda-Guijuelo (159 km)

Ventesima tappa (13 settembre): Robledo de Chavela-Puerto de Navarreceda, Bola del Mundo (156 km)

Ventunesima tappa (14 settembre): Alalpardo-Madrid (101 km)

