Pallanuoto, vittoria a doppio taglio per il Settebello con la Serbia: così il tabellone dei Mondiali sarà più duro…

Il Settebello ha vinto il Girone A dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile ed ha conquistato l’accesso diretto ai quarti di finale: la prima avversaria dell’Italia nel tabellone ad eliminazione diretta uscirà dal confronto tra la seconda del Girone C, ovvero la vincente del match Canada-Brasile, e la terza del Gruppo D, ovvero una tra Croazia, Montenegro e Grecia, con gli ellenici che al momento sembrano maggiormente accreditati.

In caso di passaggio in semifinale poi, per il Settebello potrebbe esserci la prima del Gruppo B, ovvero la vincente dello scontro diretto tra Spagna ed Ungheria, mentre solo in finale gli azzurri potrebbero incrociare nuovamente la Serbia, o le vincenti del Gruppo C, gli Stati Uniti, o del Gruppo D, probabilmente la Croazia.

Nel caso in cui gli azzurri avessero perso con la Serbia, invece, avrebbero chiuso al secondo posto nel Girone A, e sarebbero finiti dall’altro lato del tabellone, giocando agli ottavi contro la terza del Gruppo B, una tra Australia e Giappone. Ai quarti poi, il Settebello, avrebbe dovuto affrontare gli Stati Uniti, già certi del primato nel Gruppo C.

A quel punto sarebbero cambiati del tutto i possibili incroci nell’eventuale penultimo atto, con l’Italia che avrebbe poi sfidato eventualmente la prima del Gruppo D, incontrando molto probabilmente la Croazia, e ritrovando soltanto in finale la Serbia o la vincente del Gruppo A, dunque una tra Spagna ed Ungheria.