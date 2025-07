Pallanuoto, Mondiali 2025: Italia-Montenegro 8-12. Il Settebello giocherà per il settimo posto

L’Italia giocherà la finale per il settimo posto ai Mondiali senior 2025 di pallanuoto maschile: a Singapore, nelle semifinali del tabellone per il quinto posto il Settebello cede al Montenegro, che si impone per 8-12. Per gli azzurri l’ultimo impegno della rassegna iridata è in programma giovedì 24 alle ore 10.00 contro la perdente di Stati Uniti-Croazia.

Nel primo quarto avvio da incubo per il Settebello, che nel primo quarto subisce le realizzazioni, tutte a uomini pari, di Macic, per due volte, e Kholod, per lo 0-3. Nella seconda frazione l’Italia si sblocca con Ferrero in superiorità, ma il Montenegro replica con Gardasevic. Segna Di Somma, ma Vuckovic riporta i montenegrini a +3. Nuova rete di Di Somma, ma Gardasevic e Cetkovic regalano il massimo vantaggio ai balcanici col +4 sul 3-7.

Nel terzo periodo Obradovic ritocca il massimo vantaggio montenegrino, ma Cassia risponde subito, poi Vuckovic restituisce il +5 ai balcanici sul 4-9. Nell’ultimo quarto Del Basso va subito in gol, ma Cetkovic ristabilisce le distanze. Di Fulvio segna dal perimetro, ma il Montenegro doppia l’Italia sul 6-12 grazie ad altri due gol di Vuckovic. Presciutti e Di Fulvio rendono il passivo meno amaro e fissano lo score sul definitivo 8-12.

TABELLINO

Italia-Montenegro 8-12

Italia: Nicosia, Di Fulvio 2, Damonte, Cannella, Ferrero 1, Gianazza, Del Basso 1, Condemi, Presciutti 1, Bruni, Di Somma 2, Velotto, Baggi Necchi, Cassia 1. All. Campagna.

Montenegro: Tesanovic, Kholod 1, Radovic, Obradovic 1, Macic 2, Vujovic, Cetkovic 2, Gardasevic 2, Perkovic, Matkovic, Radovic V., Andric, Vuckovic 4, Gojkovic. All. Savic.

Arbitri: Moller (Argentina), Stavridis (Grecia).

Note – Parziali: 0-3, 3-4, 1-2, 4-3. Usciti per limite di falli Cassia (I) a 1’33 del quarto tempo e Macic (M) a 4’37 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 1/8 + 2 rigori e Montenegro 3/7. In porta Nicosia (I) e Tesanovic (M). Tesanovic (M) para un rigore a Bruni a 4’07 del secondo tempo. Condemi (I) fallisce un rigore a 6’52 del secondo tempo. Khodor (M) fallisce un rigore (traversa) a 5’30 del quarto tempo.