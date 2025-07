Pallanuoto, arriva la stangata per Iocchi Gratta: pesante squalifica e quando verrà scontata

A poco più di ventiquattro ore dalla pesante sconfitta incassata dall’Italia nei quarti di finale del campionato mondiale di Singapore contro la Grecia, arriva la stangata per Matteo Iocchi Gratta, punito da una pesante squalifica. L’universale italiano si era infatti reso protagonista di un’autentica follia nei minuti finali del primo quarto della sfida con gli ellenici rifilando una ginocchiata in faccia ad Argyropoulos. L’intervento, dopo la revisione al VAR, è stato sanzionato con l’espulsione per gioco violento.

Il giocatore italiano è stato punito dalla commissione disciplinare della World Aquatics con quattro giornate di squalifica. Le prime due giornate di sospensione il giocatore della Pro Recco le sconterà nella partita contro il Montenegro di domani e nell’incontro di finale che il Settebello disputerà nella giornata di giovedì. La terza e la quarta giornata saranno scontate nella prossima rassegna continentale di Belgrado 2026, torneo in cui salterà, in caso di convocazione, le prime due partite.

L’Italia ha sicuramente pagato a caro prezzo la colossale ingenuità commessa da Iocchi Gratta. Il classe 2002, nel post partita, ha mostrato pentimento e ha chiesto scusa a tutti nelle dichiarazioni del post partita. Il gioco violento subito nelle battute iniziali del match ha indubbiamente pesato in maniera molto significativa sulla prova della squadra

L’espulsione non è però l’unica causa della sconfitta. Quella ammirata contro la Grecia è stata, molto probabilmente, la peggiore versione del Settebello negli ultimi quindici anni. La formazione azzurra , anche quando è tornata in parità numerica, non è riuscita a produrre la reazione necessaria a riaprire la partita.