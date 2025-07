Con oltre 15 stagioni nella massima serie, un finale da protagonista con la storica qualificazione all’Euro Cup e un nuovo ruolo da dirigente, Alessandro racconta la pallanuoto vissuta da dentro, con lucidità e passione. Conduce: Alice Liverani con il supporto di Andrea Addezio In questo video: Dalla vasca alla scrivania: come cambia lo sguardo sullo sport Una verità cruda: la pallanuoto può ancora essere un mestiere? L’orgoglio di chiudere con una qualificazione europea Il confronto con Edoardo Di Somma e le sfide dei club italiani ➡️ ISCRIVITI al canale, lascia un LIKE e attiva la campanella per non perdere le prossime interviste FOCUS – PALLANUOTO!