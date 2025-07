Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: i convocati di tutte le Nazionali e le rose complete

Da venerdì 11 a mercoledì 23 luglio si disputeranno a Singapore i Mondiali 2025 di pallanuoto femminile: nella prima fase a gironi le 16 squadre sono state suddivise in 4 gironi da 4 ed il Setterosa è stato sorteggiato nel Girone A con Australia, Singapore e Nuova Zelanda.

L’Italia giocherà all’esordio contro la Nuova Zelanda venerdì 11 luglio alle 11.35, mentre nel secondo turno affronterà l’Australia domenica 13 luglio alle 11.35, infine nell’ultima sfida se la vedrà contro le padrone di casa di Singapore martedì 15 luglio alle 13.10.

In ogni raggruppamento la prima classificata passerà direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza dovranno passare attraverso gli ottavi di finale, infine la quarta dovrà disputare il tabellone per il 13° posto. Ogni squadra ha potuto convocare per i Mondiali 15 atlete (elenco in aggiornamento).

GIRONI MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2025

Girone A: Australia, Italia, Singapore, Nuova Zelanda.

Girone B: Cina, Argentina, Stati Uniti, Paesi Bassi.

Girone C: Croazia, Grecia, Giappone, Ungheria.

Girone D: Gran Bretagna, Sudafrica, Francia, Spagna.

CONVOCATE MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2025

Girone A

Italia

Alessia Millo, Carlotta Meggiato (Plebisicito Padova), Sofia Giustini (CN Sabadell), Paola Di Maria, Helga Santapaola (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere e Chiara Ranalli (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Morena Leone e Gaia Gagliardi (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol, Veronica Gant e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste).

Girone B

Stati Uniti

Amanda Longan (Moorpark, CA/USC/NYAC), Tara Prentice (Temecula, CA/UC Irvine/NYAC/Sabadell), Anna Pearson (Irvine, CA/UCLA/SET), Jenna Flynn (San Jose, CA/Stanford/NYAC), Julia Bonaguidi (La Jolla, CA/California/San Diego Shores), Jovana Sekulic (Belgrade, Serbia/Princeton/NYAC), Ryann Neushul (Goleta, CA/Stanford/NYAC), Jewel Roemer (Martinez, CA/Stanford/680 Water Polo), Emma Lineback (Laguna Beach, CA/UCLA/SET), Emily Ausmus (Riverside, CA/USC/NYAC), Ella Woodhead (San Rafael, CA/Stanford/SHAQ), Isabel Williams (Severna Park, MD/California/Glyfada), Rachel Gazzaniga (North Tustin, CA/USC/SOCAL), Malia Allen (Irvine, CA/UCLA/Panionios), Ava Stryker (Santa Barbara, CA/USC/Santa Barbara 805).

Gruppo D

Spagna

Martina Terré, Paula Crespí, Paula Camús, Nona Pérez, Elena Ruiz, Ari Ruiz (CN Sant Andreu), Bea Ortiz, Irene González, Paula Leitón (CN Sabadell), Anni Espar, Carlota Peñalver (CE Mediterrani), Paula Prats (CN Terrassa), Mariona Terré (CN Mataró), Daniela Moreno (CN Atlètic-Barceloneta).

Gran Bretagna

Sophie Jackson, Cassidy Ball, Kathy Rogers (C), Annie Clapperton, Brooke Tafazolli, Katie Brown, Izzy Howe, Katy Cutler, Harriet Dickens, Lily Turner, Amelia Peters, Toula Falvey, Lucy Blenkinship, Amélie Perkins.