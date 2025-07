Pallanuoto, comoda sgambata per l’Italia con il Sudafrica. Settebello primo nel girone

Si chiude con una comoda sgambata il cammino dell’Italia nella prima fase della rassegna iridata. Nell’incontro valevole per la terza giornata del girone A dei campionati mondiali il Settebello travolge 28-4 il Sudafrica , certifica il primo posto in classifica e si qualifica per i quarti di finale. Gli azzurri torneranno in campo domenica contro la vincente del crossover tra il Brasile e la terza del girone D.

L’Italia, per l’occasione Campagna lascia in tribuna Di Fulvio e lancia Baggi Necchi titolare tra i pali, sblocca subito le ostilità con la girata di Gianazza, raddoppia in controfuga con Filippo Ferrero, triplica con Condemi e chiude in scioltezza il primo periodo con un confortante 6-1. La formazione sudafricana trova il primo gol di giornata con il diagonale vincente di Neser.

Il gran tiro al volo di Ferrero da posizione centrale inaugura il secondo parziale con il 7-1. Il sette in calottina bianca pressa sistematicamente gli avversari quando provano a costruire la trama offensiva, ruba palloni in serie e trova la via del gol con grande continuità. Del Basso, con glaciale freddezza, trasforma il rigore del 12-1 grazie a cui timbra il suo primo gol in una rassegna iridata. Le due contendenti arrivano all’intervallo lungo con il punteggio di 15-1.

La seconda parte della contesa si trasforma in un allenamento ad alta intensità agonistica nel quale i giocatori in calottina bianca si divertono ad andare in gol a ripetizione alternando i gesti tecnici di pregevole fattura individuale alle trame collettive ben orchestrate. Da registrare l’ingresso nel tabellino dei marcatori di tutti i giocatori di movimento inseriti a referto con la sola eccezione di Alessandro Velotto.

Italia-Sud Africa 28-4(Parziali: 6-1; 9-0; 8-1; 5-2)

Italia: Nicosia , Damonte 3, Cannella 3, Ferrero 4, Gianazza 2, Del Basso 3, Condemi 3, Presciutti 1, Bruni 2, Di Somma 1, Velotto , Baggi Necchi , Cassia 4, Iocchi Gratta 2. All. Campagna

Sud Africa: Rajak , Ward , Bungane 1, Sneddon , Kuperus , Germishuys , Watt 1, R. Sneddon , Bowers , Geldenhus , Neser 2, Grimett , Smith , B. Sneddon . All. Mackenzie

Arbitri: Andrews (Can), Stavridis (Gre)

Note: Superiorità numeriche: Italia 4/6 + un rigore e Sudafrica 2/8. In porta Baggi Necchi (I) e Rajak (S). B. Sneddon (S) subentra a Rajak a inizio di terzo tempo. Nicosia (I) subentra a Baggi Necchi a 2’10 del quarto tempo. In tribuna Di Fulvio