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In questa puntata di Beach Zone ospitiamo Giorgia Gianandrea, protagonista di un percorso di crescita che l’ha portata dai successi nel circuito giovanile BVA fino all’ingresso nello staff delle Nazionali giovanili italiane di beach volley. Ai microfoni di Simona Bastiani, Cindy Lee Fezzi ed Enrico Spada, Gianandrea ripercorre le tappe più importanti della sua carriera, raccontando l’esperienza maturata nel settore giovanile e il nuovo ruolo all’interno del progetto federale azzurro.
Un incarico prestigioso che la vedrà impegnata in particolare con le selezioni Under 20 e Under 22 femminili, contribuendo alla crescita delle future protagoniste del beach volley italiano. Nel corso dell’intervista spazio anche agli obiettivi della stagione, alle prospettive del movimento giovanile e alla volontà di dare continuità al progetto tecnico azzurro durante il prossimo inverno.
Un approfondimento dedicato al futuro del beach volley italiano attraverso le parole di una delle figure emergenti del settore tecnico nazionale.
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