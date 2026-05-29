Nel 1986 faceva piangere di gioia l’Italia tagliando per primo il traguardo di Central Park. Oggi, con lo stesso sorriso e la stessa immutata passione, accoglie i runner tra le vette delle Dolomiti. Nella puntata N. 20 di Run2u abbiamo avuto l’onore di ospitare una vera leggenda dell’atletica azzurra: Gianni Poli. 🏅

Non si parla solo di record e di quel leggendario muro dei 2h10′ abbattuto per la prima volta, ma del lato più umano della corsa: la fatica, la resilienza e la bellezza di organizzare eventi unici come la Cortina-Dobbiaco Run. Mettetevi comodi, questa è la storia di un uomo che ha cambiato la storia del podismo italiano. Allacciate le scarpe e… buon ascolto!”

Gianni Poli si racconta a Run2u: dalle strade della Grande Mela ai sentieri delle Dolomiti.

Benvenuti alla puntata N. 20 (2026) di Run2u! In questo episodio speciale abbiamo ai nostri microfoni un mito assoluto della maratona italiana e mondiale: Gianni Poli.

Primo azzurro capace di abbattere la barriera delle 2 ore e 10 minuti sui 42,195 km (a Chicago nel 1985), Poli ha scritto una delle pagine più indelebili dello sport italiano trionfando alla Maratona di New York nel 1986. In questa intervista esclusiva, Gianni ci porta dietro le quinte di quella storica impresa, svelandoci i retroscena del suo duello con De Castella sulla First Avenue e l’emozione della folla a Central Park.

Ma Gianni Poli non è solo passato: oggi è l’anima di grandissimi eventi podistici ed è l’organizzatore della splendida Cortina-Dobbiaco Run. Insieme a lui scopriremo cosa significa oggi trasmettere la passione per la corsa ai runner amatoriali, perché nella corsa “non conta il tempo, conta non mollare” e come si gestisce il viaggio introspettivo dei 42 km.

Se ami il running, le storie di sport e la magia delle maratone, non puoi perdere questa chiacchierata a tu per tu con un campione dall’eleganza unica.

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

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