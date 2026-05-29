Nuovo episodio di Bike Today dedicato alla diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026 con arrivo ad Alleghe. Parte il weekend decisivo della Corsa Rosa con il primo vero tappone di montagna che include il Passo Giau, Cima Coppi di questa edizione.

A trionfare è Sepp Kuss: altro arrivo in salita e un’altra vittoria per la Visma, che festeggia con il gregario di lusso che completa la collezione di successi nei Grandi Giri. Beffato Giulio Ciccone che ha provato in tutti i modi a portarsi a casa la frazione ma deve accontentarsi della Maglia Azzurra.

L’Italia è protagonista con Davide Piganzoli, che punta con forza alla Maglia Bianca di miglior giovane, e Giulio Pellizzari, solido supporto di Jai Hindley nella corsa per il podio.

In casa Vingegaard tutto procede secondo programma: il danese in Maglia Rosa ha il titolo di Roma sempre più vicino e sembra inarrivabile nella classifica generale.

Domani l’ultima frazione dura di questo Giro con la doppia scalata a Piancavallo prima della conclusione a Roma.

Analisi completa della tappa, i protagonisti e cosa aspettarsi dall’ultima giornata di montagna prima del finale.

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