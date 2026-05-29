Dai primi passi nell’arrampicata fino ai record italiani nella speed climbing: Beatrice Colli si racconta senza filtri in una nuova puntata di FOCUS.
L’azzurra delle Fiamme Oro ripercorre i momenti chiave della sua carriera, dai titoli mondiali giovanili alla storica partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, passando per il bronzo agli European Games e i recentissimi record italiani stabiliti nel 2026. Un’intervista intensa che unisce tecnica, preparazione mentale ed emozioni personali.
In questa chiacchierata emerge non solo l’atleta capace di correre sulla parete in meno di sette secondi, ma anche il lato più umano di una delle protagoniste dell’arrampicata italiana: la gestione della pressione, i sacrifici quotidiani, il rapporto con il team e i sogni per il futuro olimpico verso Los Angeles 2028.
FOCUS continua a raccontare gli atleti oltre il risultato, entrando nelle storie personali, nei mom