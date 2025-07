Nuoto, Menicucci: “Staffetta in crescita, ora possiamo solo migliorare”

Si conclude con la staffetta 4×200 stile libero femminile la quinta giornata dei Mondiali di nuoto 2025, quest’anno di scena alla World Aquatics Centre Arena di Singapore. La finale è stata vinta dalla squadra australiana con il crono di 7:39.35. Argento per gli Stati Uniti d’America che, fino alla fine, hanno provato l’assalto all’oro: 7:40.01 il tempo delle statunitensi.

Completa il podio la Cina, terza con 7:42.99. La squadra italiana, formata da Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci, Matilde Biagiotti ed Emma Virginia Menicucci, ha chiuso l’ultimo atto al settimo posto, con il crono di 7:54.16. Queste le impressioni delle azzurre nel post gara ai microfoni di Rai 2.

Anna Chiara Mascolo: “Sicuramente è una buona base, io ho fatto anche il migliore, quindi sono contenta. Tutte e quattro possiamo fare meglio di così, però è già un ottimo tempo, siamo contente. Bella gara, mi sono divertita. Virginia ha fatto una grande frazione, 59″02 è un ottimo tempo oggi. Sono contenta”.

Bianca Nannucci: “Sono molto felice, è stata un’esperienza unica fare la finale con loro. Credo che comunque abbiamo fatto una staffetta molto buona per quello che siamo oggi. D’ora in poi possiamo solo migliorarci, dobbiamo continuare così e puntare al meglio”.

Matilde Biagiotti: “Ho fatto tanta fatica, però sono abbastanza soddisfatta della mia prestazione”.

Emma Virginia Menicucci: “In questa 4×200 posso dire di aver realmente scaldato i motori, sono finita. Ho dato veramente tutto. Sono contenta di essere utile in caso di necessità anche in questa gara più lunga. Le ragazze sono fantastiche, ci siamo divertite. Si può dire che questa è una staffetta in crescita. Immaginavamo che la finale potesse essere veloce, noi abbiamo fatto la nostra gara, tutte sui nostri personali. Questo è quello che potevamo dare, da oggi possiamo solo migliorarci”.