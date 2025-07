Nuoto, Christian Bacico si migliora ma non accede alla finale dei 200 dorso ai Mondiali 2025

Si sono da poco concluse le semifinali dei 200 dorso maschili ai Mondiali di nuoto 2025. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore, Christian Bacico, unico italiano presente dopo l’eliminazione nelle batterie di Thomas Ceccon, è sceso in vasca per conquistare l’accesso alla finale in programma domani.

Il miglior tempo assoluto è stato siglato dal sudafricano Pieter Coetze, vincitore della sua semifinale con il tempo di 1:54.22. Seconda posizione nell’overall per il francese Yohann Ndoye-Brouard con il crono di 1:54.47. Il transalpino ha anticipato nella seconda semifinale il campione olimpico Hubert Kos. L’ungherese ha firmato il terzo crono complessivo in 1:54.64.

Niente da fare per Christian Bacico, che ha chiuso il penultimo atto con il decimo crono complessivo (1:56.02), insufficiente per entrare in finale. L’azzurro è riuscito a migliorare nuovamente il primato personale, andando a tre decimi dal record italiano stabilito da Thomas Ceccon. Il suo Mondiale continuerà con le batterie dei 50 dorso, in programma sabato 2 agosto.