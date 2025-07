Nuoto di fondo, 10 km femminile rinviata a domani: cosa è successo nei Mondiali a Singapore

Bisognerà attendere. Alle 02.00 italiane era prevista la prima gara dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore. Nella cornice del Palawan Beach Club sull’isola di Sentosa, una delle principali attrazioni turistiche del Sud-Est asiatico, c’era attesa per il via della 10 km femminile, una prova che vedeva al via tra le altre Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon.

Ebbene, la gara è stata posticipata a domani. Le motivazioni sono state esplicitate nel comunicato stampa diffuso dalla World Aquatics: “La World Aquatics, in coordinamento con il Comitato Organizzatore di Singapore 2025, ha rinviato la gara di nuoto in acque libere (10 km femminile) a causa dei livelli di qualità dell’acqua che superano la soglia di accettabilità“, si legge nella nota.

“La gara di 10 km femminile era originariamente prevista per il 15 luglio 2025 alle ore 8:00 locali. A seguito di una revisione che ha coinvolto i rappresentanti di World Aquatics, del Comitato Organizzatore di Singapore 2025, del Comitato di Medicina dello Sport di World Aquatics e del Comitato Tecnico di Nuoto in acque libere di World Aquatics, è stata presa la decisione di posticipare la gara nell’interesse della sicurezza degli atleti. Mentre i test effettuati negli ultimi giorni hanno dimostrato che la qualità dell’acqua nella sede di gara soddisfa le soglie di accettabilità stabilite da World Aquatics, le analisi dei campioni prelevati il 13 luglio hanno superato tali soglie. La decisione di rinviare le gare è stata presa nell’interesse della salute e della sicurezza degli atleti, che rimane la priorità assoluta di World Aquatics e del Comitato organizzatore di Singapore 2025“, è stato sottolineato.

In conclusione, viene precisato: “I successivi campionamenti dell’acqua e le sessioni di revisione della qualità dell’acqua continueranno a svolgersi nella sede di gara, durante le quali World Aquatics e il Comitato organizzatore di Singapore 2025 stabiliranno se le condizioni sono sicure per procedere con l’evento in una data successiva“.

A tal proposito, nel comunicato della Federazione internazionale, sono stati stilati gli orari del nuovo programma in cui vi saranno le gare.

NUOVO PROGRAMMA GARE MONDIALI NUOTO DI FONDO 2025

Mercoledì 16 luglio (orari italiani)

Ore 01.30 10 km maschile

Ore 04.15 10 km femminile

Venerdì 18 luglio (orari italiani)

Ore 01.30 5 km femminile

Ore 04.00 5 km maschile

Sabato 19 luglio (orari italiani)

Ore 02.00 3 km Knockout sprint femminile

Ore 04.00 3 km Knockout sprint maschile

Domenica 20 luglio (orari italiani)

Ore 02.00 staffetta 4×1500 mixed