Dove vedere in tv la 10 km femminile di nuoto di fondo, Mondiali 2025: orario, programma, streaming, italiani in gara

Domani, martedì 15 luglio, nelle acque libere a Singapore prenderanno il via i Mondiali 2025 di nuoto di fondo. Saranno le donne a dare il via alle danze nella 10 km, la distanza olimpica che l’anno scorso ha regalato all’Italia una splendida medaglia di bronzo a Ginevra Taddeucci, nel contesto anche da ‘tregenda’ della Senna.

In questo caso, il contesto agonistico sarà molto diverso. Si preannunciano temperature molto elevate e le nuotatrici saranno messe a dura prova da questo punto di vista, nella gestione dello sforzo e di conseguenza nella lettura dei vari momenti della prova.

Ai nastri di partenza di questa gara ci saranno due azzurre, la citata Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon. La toscana, argento agli Europei in Croazia di alcune settimane fa, ha confermato ormai la propria dimensione di alto livello e sarà tra le favorite per conquistare una medaglia. Da valutare, invece, quanto riuscirà a fare Pozzobon e sarà della partita per la top-3.

La 10 km femminile di nuoto di fondo, prima gara dei Mondiali 2025 a Singapore, andrà in scena domani (martedì 15 luglio) e sarà trasmessa a partire dalle 02.00 italiane su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

MONDIALI DI NUOTO DI FONDO 2025

Martedì 15 luglio (orari italiani)

Ore 02.00 10 km femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

AZZURRE IN GARA

Ore 02.00 10 km femminile – Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon

