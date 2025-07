Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci lancia il guanto di sfida nella 10 km ai Mondiali 2025

Orologi sincronizzati alle 02.00 italiane di domani. Nella cornice del Palawan Beach Club sull’isola di Sentosa, una delle principali attrazioni turistiche del Sud-Est asiatico (Singapore), prenderà il via la rassegna iridata dedicata al nuoto di fondo. Sarà la 10 km femminile a dare il via alle danze e l’Italia si giocherà una carta importante, ovvero Ginevra Taddeucci.

La toscana, bronzo olimpico, viene da un ciclo di gare importanti tra Coppa del Mondo e gli Europei di Stari Grad (Croazia), dove ha ottenuto a livello individuale l’oro nella 5 km e l’argento nella 10. Bisognerà capire in che modo la tattica di gara sarà condizionata soprattutto dall’acqua molto calda. Ci si aspettano ben 30°C. Considerando le 65 iscritte, sarà un fattore di cui tener conto.

Oltre a Taddeucci, ci sarà Barbara Pozzobon che vorrà dimostrarsi all’altezza della situazione, in contesto agonistico vedrà al via l’argento olimpico Moesha Johnson e l’iridata di staffetta Chelsea Gubecka, oltre all’eterna brasiliana Ana Marcela Cunha, olimpionica e pluricampionessa iridata, che a 38 anni proverà a conquistare l’ottavo oro mondiale.

Peserà l’assenza dell’olandese bicampionessa olimpica Sharon van Roowendal e vedremo se la campionessa d’Europa in carica, Viktoria Mihalyvari, sarà in grado di concedere il bis dopo quanto fatto nell’appuntamento continentale in Croazia.