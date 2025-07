Nuoto artistico, Piccoli-Ruggiero si regalano un argento straordinario ai Mondiali nel duo libero. La componente artistica premia la Spagna

Nella finale del duo libero femminile dei Mondiali senior 2025 di nuoto artistico l’Italia celebra una magnifica medaglia d’argento, che è anche storica, in quanto è la prima centrata in questo programma in una rassegna iridata, conquistata dalle azzurre Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero, battute solamente dalla Spagna, ma capaci di mettersi alle spalle le Atlete Neutrali B (di passaporto russo).

La coppia italiana, composta da Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero, entra in acqua per decima dopo il terzo posto dei preliminari e presenta un esercizio con difficoltà di 58.6000, ricevendo 126.4500 per l’impressione artistica e 152.2637 per l’esecuzione, totalizzando 278.7137: le azzurre si pongono provvisoriamente in testa, assicurandosi la medaglia.

Dopo le azzurre è il momento delle Atlete Neutrali B (di passaporto russo) Mayya Doroshko e Tatiana Gayday, le quali partono da una difficoltà di 60.0500, ma totalizzano 277.1117 (129.5500+147.5617): non basta una miglior impressione artistica rispetto all’Italia, con le azzurre che riescono a rimanere in vetta grazie ad un miglior differenziale nell’esecuzione rispetto alle avversarie.

Ultima in vasca è la Spagna, in virtù del miglior punteggio ottenuto nei preliminari: Lilou Lluis Valette ed Iris Tio Casas, nonostante una difficoltà iniziale più bassa, di 56.4000, riescono ad imporsi con un punteggio di 282.6087 (133.3500+149.2587), sopravanzando l’Italia di 3.8950 e le atlete neutrali di 5.4970. In questo caso non è sufficiente alle azzurre il margine guadagnato nell’esecuzione, con lo score dell’impressione artistica che consegna l’oro alle iberiche.