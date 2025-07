Nuoto artistico, una buona Italia è quinta nella finale del tecnico a squadre dei Mondiali 2025

Arriva un quinto posto agrodolce per l’Italia nella finale del programma tecnico della prova a squadre valevole come ultima gara del day-5 per il nuoto artistico ai Mondiali 2025 degli sport acquatici. Le azzurre hanno sfoderato un’ottima prestazione alla World Aquatics Arena di Singapore, incrementando il punteggio dei preliminari ma perdendo una posizione rispetto alle qualificazioni di ieri.

Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Alessia Macchi, Beatrice Esegio, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice e Valentina Bisi, accompagnate dalla nota canzone Sweet Dreams degli Eurythmics (coreografia di Anna Voloshyna), hanno completato un’esibizione di qualità totalizzando 282.3191 punti (4 in più rispetto al preliminare).

Le ragazze di Roberta Farinelli, che partivano da una difficoltà di 47.95 (la terza più elevata tra le finaliste), hanno ottenuto 115.675 punti per impressione artistica e 166.6441 con gli elementi. Il team italiano ha pagato qualcosa soprattutto a livello di esecuzione e sincronismo rispetto alle prime quattro della graduatoria, anche se il Giappone ha effettuato il sorpasso rispetto alle qualificazioni per meno di un decimo di punto (282.4134).

La Cina ha confermato la superiorità espressa nel preliminare, aggiudicandosi la medaglia d’oro con 307.8001 punti davanti alle Atlete Neutrali B (300.6183) e alle campionesse europee in carica della Spagna (294.8575).