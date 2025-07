Mondiali nuoto artistico 2025: Italia terza nei preliminari del team acrobatico, domani la finalissima

I Mondiali di nuoto artistico 2025 stanno per giungere alla loro conclusione. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore, verranno in questi ultimi giorni, assegnati i rimanenti titoli iridati. Nella notte italiana si è infatti tenuto l’ultimo preliminare della rassegna, quello del team acrobatico. Andiamo a scoprire i risultati.

25 le nazioni che si sono sfidate per strappare il pass della finale di domani. Il punteggio più alto è stato quello della squadra cinese, prima con un programma di coefficiente di difficoltà pari a 24.6625. Score di 225.7993 per la Cina, di cui 100.1000 di impressione artistica e 125.6993 per gli elementi. Vedremo se le asiatiche confermeranno il loro primato anche al termine della finale.

Secondo posto per la squadra spagnola, a pochi punti dalla Cina. Le iberiche hanno concluso la loro prova con lo score di 224.2870, di cui 99.0500 di impressione artistica e 125.2370 di elementi. La Spagna, in questo preliminare, ha dimostrato di essere molto vicina alla prestazione delle avversarie cinesi. In finale sarà questo il duello per la vittoria?

Di certo non possiamo scordare l’Italia, che si giocherà le proprie chance. La squadra azzurra (Beatrice Andina, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice) ha presentato un programma con un coefficiente di difficoltà pari a 24.0250, ottenendo 215.7280 punti, di cui 92.5500 di impressione e 123.1780 di elementi. Le italiane devono riuscire a confermare questo terzo posto anche nella finale di domani, sperando di chiudere il Mondiale con una medaglia.