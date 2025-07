Nuoto artistico, Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli in evidenza nel duo libero ai Mondiali 2025: azzurre in finale con un punteggio alto

Lunga eliminatoria nella World Aquatics Championships Arena di Singapore, la casa del nuoto artistico in questi Mondiali 2025 degli sport acquatici. La danza in vasca prosegue nel proprio programma e oggi di scena i preliminari del libero del doppio. Una gara che vedeva al via Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli.

Le due azzurre hanno rappresentato il tema della “Ipnosi”. Un viaggio tra coscienza e incanto in questo duo libero, in cui le due atlete hanno cercato di condurre in un mondo interiore fatto di immagini, impulsi e trasformazioni profonde. Un cammino tra sogno e realtà, accompagnato da varie musiche (Cum dederit di Armand Amar, Hipnosyn travis lake, Anyma – The End Of Genesys, Really Slow Motion & Giant Apes – Haste), che ha convinto la giuria.

Piccoli e Ruggiero infatti hanno espresso in acqua una routine da 57.6000 come grado di difficoltà: 121.1500 nell’impressione artistica e 145.8071 nell’esecuzione. Un totale di 266.9571 punti che ha permesso alle azzurre di chiudere in terza posizione, davanti a coppie molto forti come quella giapponese Uta Kobayashi/Tomoka Sato (quarto punteggio di 255.9020) o a quella cinese Lin Yanhan/Lin Yanjun (sesto punteggio di 251.8706).

Solo ventesime e out dall’atto conclusivo di domani alle 13.32 italiane le due bielorusse Daria Fedaruk/Vasilina Khandoshka (203.2920). Davanti a tutte troviamo in questa eliminatoria le due spagnole Lilou Lluis Valette/Iris Tio Casas con lo score di 273.8950, a precedere le russe Mayya Doroshko/Tatiana Gayday (269.4688) e alle due italiane.