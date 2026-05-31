Nuoto artistico, Italia ancora a podio nel duo libero misto nell’ultima giornata di Pontevedra

Si è da poco conclusa la terza ed ultima giornata di gare a Pontevedra, in Spagna, luogo che ospita la quarta tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026. Nel day-3 c’è stato spazio per le ultime tre finali dell’appuntamento spagnolo: il duo tecnico femminile, il duo libero misto ed il team acrobatico. Andiamo a scoprire i risultati di questa giornata.

In mattinata, nel duo tecnico femminile a trionfare è stata la coppia francese formata da Laelys Alavez e Romane Lunel. Le transalpine hanno chiuso la prova con il punteggio di 291.1000, di cui 119.6500 di impressione artistica e 171.4500 di elementi. Subito dietro gli Stati Uniti d’America con il duo Anita Alvarez e Jaime Czarkowski, seconde con lo score di 290.5816. Completa il podio il Messico con Marla Fernanda Arellano Germes e Joana Jimenez Garcia che hanno ottenuto 281.7926 punti.

Nel duo libero misto arriva un altro podio per la squadra italiana dopo i tre di ieri. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero chiudono infatti con lo score di 249.4276 e salgono sul secondo gradino del podio, dietro solo ai britannici Ranjuo Tomblin e Isabelle Thorpe (259.5159). Terza la coppia colombiana formata da Emily Minante e Gustavo Sanchez con 232.5392. Appena fuori dal podio l’altra coppia azzurra formata da Ginevra Marchetti e Gabriele Minak, quarti con 230.6283 punti.

È stata invece la squadra canadese a vincere l’ultima gara della tappa spagnola, il team acrobatico, con lo score di 217.2892. Subito dietro la Spagna (215.9351) e la Grecia (203.9249).