Nicolò Martinenghi: “Ho provato a dare tutto quello che avevo”

Nicolò Martinenghi esce di scena nelle semifinali dei 50 metri rana maschili ai Mondiali 2025 di nuoto di Singapore: l’azzurro chiude con il 13° tempo complessivo in 27″03 e manca l’ingresso tra i migliori 8. Il nuotatore italiano ha commentato quanto fatto ai microfoni di Rai 2 HD.

Il ranista azzurro non poteva fare di più: “Sicuramente non ho rimpianti, ho provato a dare tutto quello che avevo, comunque quest’anno i 50 sono una gara che ha fatto fatica ad entrare da subito. Oggi è un po’ difficile, però lo sport è anche questo, si vince e si perde in poco tempo in realtà“.

Traspare comunque delusione nelle parole di Martinenghi: “Non va bene così, però prendo quello che c’è. Sicuramente è una gara che volevo far bene, come ho sempre fatto. Mi dispiace, però quello che ho l’ho dato, oggi non ho rimpianti. Complimenti a Simone (Cerasuolo, ndr) e Simona (Quadarella, ndr), mi dispiace non esserci domani a combattere, ma questo è quello che avevo oggi“.