Nuoto, parata di stelle ai Campionati Italiani: tutti i big in gara a Riccione, Martinenghi infortunato

I Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto si disputeranno a Riccione dal 14 al 18 aprile, con la presenza di 687 atleti (372 uomini e 315 donne). La maggior parte dei big del panorama tricolore sarà impegnato in vasca in un appuntamento di fondamentale importanza in avvicinamento agli Europei, che si disputeranno ad agosto in quel di Parigi.

La competizione fungerà anche da qualificazione alla rassegna continentale: i vincitori delle singole gare e gli atleti che avranno rispettato il minimo imposto (massimo due per specialità) meriteranno la convocazione. Ad eccezione degli infortunati Nicolò Martinenghi (impegnato nel programma di recupero per un problema alla spalla) e Ludovico Viberti (fermo per pubalgia), vedremo all’opera buona parte delle stelle del movimento tricolore.

Thomas Ceccon risulta iscritto sui 50 stile libero e i 200 dorso, Gregorio Paltrinieri si cimenterà sui 1500 stile libero, Simona Quadarella ha selezionato ben quattro distanze (200, 400, 800, 1500 stile libero), Sara Curtis sarà di ritorno dagli USA e si concentrerà sulla velocità (50 dorso, stile libero e farfalle, oltre ai 100 stile), Benedetta Pilato si cimenterà su 50 e 100 rana, Carlos D’Ambrosio proverà la doppietta 100-200 stile, Alberto Razzetti ha selezionato 200 farfalle e 200-400 misti.