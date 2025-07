NASCAR, Hamlin non sbaglia nel doppio overtime di Dover

Denny Hamlin si conferma a Dover nella NASCAR Cup Series. Il #11 di Toyota e Joe Gibbs Racing svetta per la 58ma volta in carriera, la quarta in stagione dopo una bellissima bagarre nel finale contro il compagno di squadra Chase Briscoe.

La battaglia è stata più che mai intensa nei giri conclusivi. Le due Camry si sono sfidate nel secondo overtime dopo una breve red flag dovuta all’arrivo della pioggia a solo 13 giri dalla bandiera a scacchi.

La NASCAR ha deciso di attendere, Toyota ha confermato quanto mostrato prima della neutralizzazione. Hamlin ha vinto su Briscoe che nonostante le gomme più fresche non è riuscito a sorprendere il veterano nativo di Tampa.

Terza piazza per Alex Bowman #48 davanti a Kyle Larson #5, entrambi alfieri di Hendrick Motorsports Chevrolet. Menzione speciale anche per il ‘NASCAR In-Season Challenge 2025‘, specifica graduatoria che settimana prossima a Indianapolis assegnerà 1 milione di dollari al vincitore. Ty Gibbs si contenderà il primato contro Ty Dillon, rispettivamente superiori quest’oggi di Tyler Reddick e John Hunter Nemechek.