MotoGP, Luigi Dall’Igna: “I numeri parlano per Marquez. Bagnaia chiude il suo miglior weekend dell’anno”

Luigi Dall’Igna, numero uno tecnico del team Ducati, sorride in maniera convinta al termine del fine settimana del Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Il team di Borgo Panigale porta a casa da Brno un nuovo successo, con il solito Marc Marquez, mentre Francesco Bagnaia ha mancato il podio per una manciata di decimi. Al netto di questo, “Pecco” ha visto segnali interessanti dalla sua domenica in terra ceca.

La conferma arriva dallo stesso Dall’Igna, che analizza quanto avvenuto a Brno ai microfoni di Sky Sport: “Marc Marquez ha centrato la quinta doppietta consecutiva. C’è poco da dire, i suoi numeri parlano da soli. Pecco Bagnaia, invece, è andato forte fino alla fine e speravo davvero che potesse salire sul podio. Anche per quello che era successo ieri. Confidavo in una soddisfazione maggiore per lui, se lo meritava”.

Gigi Dall’Igna prosegue nella sua analisi: “Pecco è reduce da buone gare con un passo da prime posizioni. Ha un andamento ad alti e bassi? Ci sono momenti nel cuore di una gara, specialmente quando la moto va a scaricarsi, che potrebbe influenzare la guida, le reazioni e le sensazioni che ha Bagnaia. I problemi li stiamo rimettendo a posto tutti. C’è ancora qualcosa da limare e sono convinto che riusciremo a risolvere tutto”.

Ultima battuta sempre su Pecco Bagnaia: “A mio parere va a chiudere forse il migliore fine settimana della sua stagione. Ieri è stato sfortunato per colpa nostra e ci dispiace”.