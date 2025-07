MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Cechia 2025: Marquez dominatore, Bagnaia costretto al Q1

Le pre-qualifiche del GP di Cechia, tappa del Mondiale MotoGP 2025, hanno subito uno slittamento a causa delle avverse condizioni meteo che hanno colpito il circuito di Brno. Marc Marquez ha firmato il miglior tempo sul bagnato, chiudendo in 2:03.935 in sella alla Ducati ufficiale. Il centauro spagnolo ha preceduto il francese Johann Zarco (Honda) di 0.469, mentre l’altro transalpino Fabio Quartararo è terzo a 0.530 con la Yamaha.

Subito dietro le Aprilia di Marco Bezzecchi e dello spagnolo Jorge Martin (il Campione del Mondo è al rientro). Francesco Bagnaia ha faticato in queste condizioni ed è rimasto fuori dalle prime dieci posizioni: il piemontese ha chiuso in 13ma piazza con la Ducati ufficiale a 1.505 dal compagno di squadra e dunque sarà costretto a disputare il Q1 delle qualificazioni per meritarsi l’accesso al Q2 per cui hanno già staccato i migliori dieci del turno odierno.

Passano anche Jack Miller, Joan Mir, Enea Bastianini, Alex Marquez e Pedro Acosta. Pecco è stato preceduto anche da Raul Fernandez e Fermin Aldeguer, tra i tagliati anche Fabio Di Giannantonio e Brad Binder. Di seguito il risultato e la classifica delle pre-qualifiche del GP di Cechia, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Brno.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP CERCHIA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’03.935 12 20 308.5

2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 2’04.404 12 20 0.469 0.469 300.8

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’04.465 14 20 0.530 0.061 304.2

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’04.492 18 19 0.557 0.027 310.3

5 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 2’04.656 14 20 0.721 0.164 306.8

6 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’04.716 15 18 0.781 0.060 303.3

7 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’04.811 18 20 0.876 0.095 302.5

8 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’04.878 13 20 0.943 0.067 309.4

9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’04.993 18 18 1.058 0.115 307.6

10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’05.218 12 20 1.283 0.225 310.3

11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’05.257 20 20 1.322 0.039 303.3

12 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’05.305 13 20 1.370 0.048 303.3

13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’05.440 11 18 1.505 0.135 306.8

14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’05.473 18 18 1.538 0.033 304.2

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’05.500 13 20 1.565 0.027 304.2

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’05.627 13 20 1.692 0.127 304.2

17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’05.752 19 20 1.817 0.125 305.0

18 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 2’05.799 14 21 1.864 0.047 294.2

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’05.837 15 19 1.902 0.038 300.8

20 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’06.308 12 20 2.373 0.471 306.8

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 2’06.482 12 19 2.547 0.174 300.0

22 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 2’06.805 13 17 2.870 0.323 300.8