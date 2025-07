MotoGP, pioggia battente a Brno. Pre-qualifiche rimandate, il nuovo programma

Maltempo protagonista a Brno nel venerdì che apre il weekend di gara del Gran Premio di Cechia 2025, valevole come dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo la FP1 mattutina cominciata su asfalto umido e finita con gomme slick su una pista ormai quasi completamente asciutta, le condizioni meteo sono peggiorate sensibilmente nel pomeriggio.

Un vero e proprio acquazzone ha allagato il tracciato ceco, rendendolo troppo pericoloso e costringendo gli organizzatori a rimandare l’inizio delle pre-qualifiche della classe regina. La sessione sarebbe dovuta cominciare alle ore 15.00, ma la pioggia battente ha reso impraticabile il circuito portando ad un rinvio del semaforo verde in attesa di un miglioramento delle condizioni.

Fortunatamente l’intensità della pioggia è diminuita, consentendo alla Race Direction di fissare alle 15.20 il nuovo orario di partenza per le pre-qualifiche della MotoGP che stabiliranno l’elenco dei dieci piloti ammessi direttamente in Q2 verso le prove ufficiali del sabato mattina.

As expected, there’s going to be a slight delay to proceedings #CzechGP pic.twitter.com/VuMdfUVkcB

— MotoGP™ (@MotoGP) July 18, 2025