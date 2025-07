MotoGP, Pedro Acosta: “Bella gara dopo in inizio di stagione difficile, il grip ci ha aiutato”

Pedro Acosta ha raccolto la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il Grand Prix della Cechia, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP. Buona gara quello dello spagnolo che, a meno cinque giri dalla fine, ha approfittato dell’errore di Bagnaia (poi settimo) ottenendo così il posto d’onore.

L’iberico in sella alla KTM ha ceduto il passo soltanto al solito Marc Marquez, come sempre vincitore malgrado alcun problemi di pressione (per cui è finito under investigation), piazzandosi poi davanti al compagno di squadra Enea Bastianini, terzo classificato. Una volta raggiunto la zona mista, l’ex “rookie meraviglia” ha analizzato la sua prova:

“Alla fine è stata una bella gara dopo un inizio di stagione difficile – ha detto Acosta – dopo Le Mans abbiamo cominciato a fare qualche buon risultato. Peccato non vincere, ci proveremo domani. Sorpassare di nuovo Marquez dopo che mi aveva ceduto la posizione? Alla 3 ci ho pensato, ma poi ho creduto che fare un podio sarebbe stato buono per la squadra. Sono felice di essere stato competitivo”.

Acosta ha dunque chiosato: “Alla fine la quantità alta di grip ha aiutato, si può forzare di più l’ingresso e curvare, è più facile essere vicino alle Ducati quando siamo all’uscita della curva. Manca ancora qualcosa, ma stiamo arrivando. Step by step“.