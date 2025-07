MotoGP, Marc Marquez detta legge anche nella Sprint di Brno. Bastianini rinasce, Bagnaia affossato dalle gomme

Marc Marquez conferma la sua netta superiorità e si impone anche nella Sprint di Brno valevole per il Gran Premio di Cechia 2025, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Per il fuoriclasse catalano si tratta dell’undicesima affermazione su dodici gare brevi andate in scena sin qui in stagione, dopo che il suo primo posto è stato ufficializzato in seguito ad un’iniziale investigazione per una presunta irregolarità tecnica legata alla pressione delle gomme.

Un aspetto che ha condizionato pesantemente l’andamento della corsa odierna, con entrambi i piloti del team ufficiale Ducati costretti a rallentare volontariamente dopo alcuni giri mentre occupavano le prime due posizioni per mettersi in scia ad altre modo nel tentativo di innalzare la pressione (in quella fase sotto al limite regolamentare) dello pneumatico anteriore.

Marquez, dopo alcune tornate alle spalle della KTM di Pedro Acosta, ha poi affondato l’attacco decisivo nel corso del penultimo giro passando per primo sotto la bandiera a scacchi proprio davanti al giovane connazionale iberico e all’altra KTM di un redivivo Enea Bastianini, autore di una splendida rimonta dalla quarta fila facendo intravedere finalmente il ritmo dei giorni migliori anche con la nuova moto austriaca.

Quarta posizione amara a conti fatti in casa Aprilia per Marco Bezzecchi, penalizzato nelle battute iniziali da un contatto con la Yamaha di Fabio Quartararo (5°) che gli ha fatto perdere del tempo prezioso nella lotta per il podio. Tanto amaro in bocca per il pole-man Francesco Bagnaia, addirittura 7° all’arrivo e affossato da una pressione evidentemente troppo bassa della gomma anteriore che lo ha portato alla decisione di rallentare, facendosi risucchiare nel gruppo ma perdendo poi diversi duelli (al contrario del compagno di squadra) e scivolando fuori dalla top5.

Grazie alla vittoria nella Sprint di Brno, Marc Marquez consolida la sua leadership iridata portando il suo vantaggio a 95 punti su Alex Marquez, 156 su Bagnaia, 214 su Di Giannantonio, 217 su Morbidelli, 220 su Bezzecchi, 248 su Acosta e 250 su Zarco.

CLASSIFICA SPRINT GP CECHIA MOTOGP 2025

1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’05.883 169.7

2 9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’06.681 169.6 0.798

3 7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 19’07.207 169.5 1.324

4 6 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 19’07.292 169.5 1.409

5 5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’08.175 169.4 2.292

6 4 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19’09.241 169.2 3.358

7 3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’09.531 169.2 3.648

8 2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 19’09.803 169.1 3.920

9 1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 19’10.631 169.0 4.748

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’11.785 168.8 5.902

11 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 19’11.883 168.8 6.000

12 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’12.262 168.8 6.379

13 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’12.964 168.7 7.081

14 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’13.495 168.6 7.612

15 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 19’14.564 168.4 8.681

16 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19’14.875 168.4 8.992

17 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’15.287 168.3 9.404

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’15.754 168.2 9.871

19 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 19’17.370 168.0 11.487

Non classificati

49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 7’47.171 166.5 6 laps

30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 2’02.448 158.8 9 laps

7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 2’02.814 158.3 9 laps