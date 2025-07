MotoGP, Enea Bastianini: “Sono tornato a guidare come volevo, non mi aspettavo il podio”

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio di Cechia 2025, dodicesimo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo, partito in seconda piazza, ha subito guadagnato la testa della gara, fermandosi successivamente per regolare la pressione dei suoi pneumatici. In testa è dunque passato Pedro Acosta che, a due giri dalla fine, è stato attaccato proprio da Marquez che si è preso la vittoria.

Undicesima affermazione nelle gare del sabato per il fuoriclasse iberico che ora ha 95 punti di vantaggio sul fratello Alex nel Mondiale. Seconda posizione per un ottimo Pedro Acosta (KTM, +0.798), beffato solo dal leader del campionato. Terzo posto per Enea Bastianini (KTM,+1.324) che ottiene un grandissimo risultato dopo lo stop per l’appendicite. Si tratta del primo podio con la KTM per il centauro azzurro.

Solo settimo Francesco Bagnaia (+3.648) che ha dovuto gestire lo stesso problema di pressione del suo compagno di squadra Marc Marquez. Enea Bastianini, ai microfoni Sky Sport, si è così espresso sulla sua Sprint Race: “La gara è stata molto bella e divertente, purtroppo in qualifica non sono riuscito a fare il giro che volevo e sono partito indietro come sempre. Sapevo che questo GP sarebbe andato diversamente, non avevo riferimenti del passato e questo mi ha aiutato. Ho avuto subito un buon impatto, sono arrivato carico e sapevo che avrei fatto una buona gara, ma non mi aspettavo il podio. Il ritmo era buono”.

“Il circuito di Brno mi è sempre piaciuto tantissimo, sono andato forte anche in passato. Oggi riuscivo a fare quello che volevo, a fine gara mi è calata un po’ l’anteriore e non sono riuscito ad attaccare. Mi sono sentito a mio agio, anche ad Assen mi sentivo bene ma partendo dietro era più difficile. È bello tornare a guidare così. Ho preso qualche rischio nel finale, quando cerco di fare velocità a centro curva vado sempre largo. Qui invece è stato diverso, giravo meglio e con tanta velocità, li ho capito che possiamo fare qualcosa in più questo weekend”, ha poi concluso l’azzurro.