MotoGP, Jorge Martin torna in sella: “Un anno complicato, ora inizia la mia seconda prestagione”

Jorge Martin, campione del mondo della MotoGP nell’annata 2024 ma di fatto inattivo nel 2025, è pronto a tornare in sella. Il pilota spagnolo, che ha avuto mesi tormentati tra infortuni e posizioni contrattuali complicate nel suo rapporto con Aprilia, si è reso protagonista di diverse tornate sul tracciato di Barcellona guidando una Aprilia RSV4 stradale.

Si tratta del primo passo verso il successivo test, che si terrà dal 18 al 20 luglio in Cechia, a Brno. Direttamente dal suo canale YouTube, il pilota iberico ha affermato: “L’ultima volta che sono stato qui è stato quando ero campione del mondo, quindi non vedo l’ora di tornare in sella. E’ il primo giorno. Non guido da tre mesi e mezzo, quasi quattro. È stato un anno complicato, ma oggi iniziamo, una sorta di mia seconda prestagione. Sono felice e questo conta più di ogni altra cosa”.

Poi ha aggiunto: “Nella prima uscita ho fatto otto o nove giri, ma la sensazione è che ne abbia percorsi molti di più. La schiena mi dà un po’ di fastidio, ma sono quattro mesi che non salgo su una moto, si tratta di mettere tutto a posto. Con 12 costole rotte deve essere scomodo, è normale. Mi sento bene, la velocità è più o meno quella, quindi proseguiamo un po’ alla volta e torniamo in pista, manca ancora un po’”.

Martin ha portato a compimento alla fine 68 dei 70 giri previsti, chiudendo così dal suo punto di vista: “Sono molto felice perché siamo tornati. Abbiamo fatto 68 giri, abbiamo avuto qualche problema e non siamo riusciti a finire i 70 giri che volevo fare, ma sono contento, felice. Domani continuerò ad allenarmi e la prossima settimana, mercoledì, salirò sulla MotoGP. Saranno settimane interessanti per me, con il ritorno alle competizioni”.