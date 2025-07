MotoGP, Marco Bezzecchi: “Un’altra pista rispetto alla FP2, la Sprint sarà difficile”

Ancora un risultato positivo per Marco Bezzecchi. Il centauro italiano partirà infatti dalla prima fila in occasione della Sprint e della gara lunga valida per il GP della Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP pianificato questo weekend presso il circuito del Sachsenring.

Sensazioni subito positive per il romagnolo in forza all’Aprilia, il quale si è piazzato alle spalle del solito dominante Marc Marquez e di un invece non poco sorprendente Johann Zarco, strappando una preziosa terza casella in griglia. Una volta giunto al parco chiuso, il nativo di Rimini ha analizzato a caldo la sua performance.

“E’ stata una bella qualifica, sono contento – ha detto il “Bezz” a Sky Sport Italia – è stata tosta perché rispetto alla FP2 sembrava di essere in un’altra pista perché pioveva davvero. Sono entrato con la media, pensavo fosse giusta e invece no. Ho messo quindi la soft e ho sperato di prendere il ritmo, non è stato semplice ma mi sono sentito meglio giro dopo giro”.

Bezzecchi ha poi parlato brevemente della Sprint, in partenza alle 15:00: “Sarà difficile, sulla destra è complicato tenere le gomme in temperatura ed è quindi facile fare degli errori. Bisogna rimanere concentrati e prendere il ritmo piano piano“.