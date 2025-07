MotoGP, Marc Marquez: “Una pole con tanto autocontrollo! La Sprint Race? Penserò solo al campionato”

Sul bagnato non c’è storia. Marc Marquez festeggia dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato del Sachsenring, sotto una pioggia battente, i piloti hanno cercato la pole position, andando spesso anche oltre i limiti.

Il miglior tempo della sessione porta la firma del Cabroncito in 1:27.811 con 151 millesimi di margine sull’altro specialista del bagnato, Johann Zarco, quindi terzo Marco Bezzecchi a 421. Quarta posizione per Franco Morbidelli a 839 millesimi, quinta per Pedro Acosta a 968, quindi sesta per Alex Marquez a 1.431. Settimo posto per Fabio Quartararo a 1.439, ottavo Fabio Di Giannantonio a 1.516, quindi nono Jack Miller a 1.660, con Brad Binder decimo a 1.694 davanti a un deludente Pecco Bagnaia a 1.942.

Al termine delle qualifiche sulla pista teutonica il leader della classifica generale ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Ogni giro andavamo più veloce e, dopo aver messo a segno un bel tempo, ho rischiato di cadere alla Waferfall. Per questo motivo mi sono detto di stare calmo e tranquillo. L’autocontrollo ha vinto. Ho deciso di effettuare due giri senza forzare, quindi negli ultimi minuti sono tornato a forzare. Mi sentivo bene e in fiducia ma, come si sa, sul bagnato tutto può cambiare in un attimo”.

Ultima battuta sulla Sprint Race di oggi (ore 15.00) che si annuncia a sua volta bagnata: “Johann Zarco ha detto che si sente bene e vuole provare a vincere? Se lui fa primo e io secondo firmo volentieri – sorride – Io devo pensare solo a fare punti per il campionato. Non devo correre rischi. Arrivare una posizione davanti ad Alex e Pecco Bagnaia è sempre il miglior risultato”.