MotoGP, Johann Zarco: “Ho preso confidenza con la media posteriore, speravo nella pole”

Non senza sorprese, Johann Zarco ha conquistato la seconda posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP della Germania, tappa numero undici del Motomondiale 2025 di MotoGP in fase di svolgimento presso il circuito di Sachsenring. Prestazione da outstanding per il francese, particolarmente bravo a performare sul bagnato mettendosi alle spalle piloti sulla carta più quotati facendo affidamento sulla gomma media al posteriore.

Nello specifico il centauro in forza alla LCR Honda ha ceduto il passo al solito Marc Marquez, poleman in 1:27.811 rifilando 0.151 al transalpino. A condividere la prima fila con i primi due della classe ci sarà poi l’Aprilia di Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), terzo a 0.421.

Una volta arrivato al parco chiuso, Zarco ha commentato quanto fatto: “Ero un po’ preoccupato – ha detto Zarco ai microfoni di Sky Sport Italia – ero sicuro che la media posteriore al Q1 stava bene perché c’era meno acqua. Nel Q2 con la pioggia si scivolava tanto, ma ho provato a stare in pista mantenendo la gomma in temperatura. Ho fatto un buon tempo, speravo nella pole ma Marc è un king qui. Per noi stare in prima fila è una grande vittoria”.

Il francese ha quindi chiosato: “Sprint? Devo credere di poter fare qualcosa di bello, sarebbe eccezionale vincere. Credo di aver preso il feeling con la media posteriore che non piace a tanti, neanche a me. Ma mi ha dato velocità, potrebbe essere ideale”.