MotoGP, Marc Marquez vola anche sul bagnato ed è in pole al Sachsenring. Bezzecchi 3°, male Bagnaia

Neanche la pioggia riesce a fermare Marc Marquez, che si conferma totalmente a suo agio nelle 10 curve a sinistra (e solamente 3 a destra) del Sachsenring e ottiene il miglior tempo sul bagnato nelle qualifiche per il Gran Premio di Germania, undicesimo round del Mondiale MotoGP 2025. Si tratta della settima pole position stagionale per lo spagnolo della Ducati, che partirà dunque davanti a tutti per la 73ma volta in carriera nella classe regina.

Il leader del campionato è stato il più veloce come di consueto ad avvicinarsi al limite in condizioni di pista scivolosa nei primi giri, ritrovandosi ad un certo punto del Q2 anche con quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul primo degli inseguitori, per poi piazzare il crono decisivo all’ultimo time-attack della sessione in 1’27″811 respingendo così l’assalto di chi aveva raggiunto progressivamente il suo livello.

Da applausi nello specifico la prestazione del francese Johann Zarco, vincitore dell’unica gara bagnata dell’anno a Le Mans, che si è esaltato sotto la pioggia con la sua Honda superando il taglio in Q1 e poi piazzandosi in seconda posizione in Q2 a soli 151 millesimi dalla pole effettuando una scelta di gomma (media al posteriore) diversa rispetto agli altri competitor.

Prima fila completata in terza piazza da un altro ottimo interprete del bagnato come Marco Bezzecchi, distante 421 millesimi da Marc con l’Aprilia, che ha preceduto la Ducati VR46 di Franco Morbidelli (4° a 0.839) e la KTM dello spagnolo Pedro Acosta (5° a 0.968). Sesto posto per un acciaccato Alex Marquez, ancora dolorante alla mano dopo l’infortunio di Assen, mentre hanno fatto tanta fatica Fabio Di Giannantonio 8° e Francesco Bagnaia 11°. Eliminati in Q1 gli altri italiani, con Luca Marini (Honda) che partirà 15° e Lorenzo Savadori (Aprilia) 20°.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP GERMANIA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’27.811 10 10 295.0

2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q2 1’27.962 10 10 0.151 0.151 291.1

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing Q2 1’28.232 9 9 0.421 0.270 293.4

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’28.650 7 8 0.839 0.418 291.8

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’28.779 7 9 0.968 0.129 292.6

6 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’29.242 8 9 1.431 0.463 292.6

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q2 1’29.250 9 9 1.439 0.008 287.2

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’29.327 8 10 1.516 0.077 294.2

9 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP Q2 1’29.471 5 6 1.660 0.144 292.6

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’29.505 8 9 1.694 0.034 292.6

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’29.753 9 9 1.942 0.248 293.4

12 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM Q1 1’28.049 7 9 (*) 0.222 294.2

13 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP Q1 1’28.294 8 9 (*) 0.467 0.245 291.1

14 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’28.355 10 10 (*) 0.528 0.061 288.7

15 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA Q1 1’28.851 9 9 (*) 1.024 0.496 288.7

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team Q1 1’28.925 7 9 (*) 1.098 0.074 291.1

17 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA Q1 1’28.989 8 9 (*) 1.162 0.064 291.1

18 42Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q1 1’29.228 10 10 (*) 1.401 0.239 291.8

19 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team Q1 1’30.104 10 10 (*) 2.277 0.876 288.0

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Q1 1’30.453 3 9 (*) 2.626 0.349 285.7