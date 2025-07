Griglia di partenza MotoGP, GP Germania 2025: Marc Marquez in pole position, 11° Bagnaia

Il Motomondiale 2025 ha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Germania: si è corso al Sachsenring, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 13 luglio.

GRIGLIA DI PARTENZA GP GERMANIA 2025 MOTOGP

1 M. Marquez (Q2)

2 J. Zarco (Q2)

3 M. Bezzecchi (Q2)

4 F. Morbidelli (Q2)

5 P. Acosta (Q2)

6 A. Marquez (Q2)

7 F. Quartararo (Q2)

8 F. Di Giannantonio (Q2)

9 J. Miller (Q2)

10 B. Binder (Q2)

11 F. Bagnaia (Q2)

12 M. Viñales (Q2)

13 M. Oliveira (Q1)

14 F. Aldeguer (Q1)

15 L. Marini (Q1)

16 R. Fernandez (Q1)

17 J. Mir (Q1)

18 A. Rins (Q1)

19 A. Ogura (Q1)

20 L. Savadori (Q1)

CLASSIFICA Q2 GP GERMANIA 2025 MOTOGP

1 M. Marquez 1’27.811

2 J. Zarco +0.151

3 M. Bezzecchi +0.421

4 F. Morbidelli +0.839

5 P. Acosta +0.968

6 A. Marquez +1.431

7 F. Quartararo +1.439

8 F. Di Giannantonio +1.516

9 J. Miller +1.660

10 B. Binder +1.694

11 F. Bagnaia +1.942

12 M. Viñales nessun tempo

CLASSIFICA Q1 GP GERMANIA 2025 MOTOGP

1 J. Zarco 1’27.827

2 M. Viñales +0.222

3 M. Oliveira +0.467

4 F. Aldeguer +0.817

5 L. Marini +1.024

6 R. Fernandez +1.098

7 J. Mir +1.162

8 A. Rins +2.058

9 A. Ogura +2.277

10 L. Savadori +2.626