MotoGP, Marc Marquez e “Il Sorpasso” ai danni di Valentino Rossi. Può vincere più del Dottore?

Imponendosi ad Assen, Marc Marquez è arrivato a quota 68 successi in top-class, apparigliando Giacomo Agostini al secondo posto assoluto nella graduatoria dei plurivittoriosi nella classe regina del Motomondiale. A questo punto, davanti allo spagnolo, resta solo Valentino Rossi con 89 affermazioni.

Ne mancano dunque 21 a El Trueno de Cervera per raggiungere il Dottore. Il tema del “Sorpasso” torna prepotentemente di attualità dopo essere finito nel dimenticatoio per anni. Del record di vittorie si è parlato insistentemente sul finire del decennio scorso, ma l’argomento era stato successivamente archiviato dalle vicissitudini negative di cui è stato vittima l’iberico.

Marquez, però, ha avuto la forza di imporre la “riapertura del caso” presentando “nuovi elementi”. Nello specifico, il fatto di essere tornato in salute e, soprattutto, di essere montato in sella a una moto dominante. Il tassametro dei successi, rimasto a lungo fermo o mossosi blandamente, ha ricominciato a ticchettare in maniera frenetica.

In questo 2025, Marc ha primeggiato in 6 GP su 10. Se allarghiamo lo sguardo alla seconda parte della passata stagione, ci renderemo conto di come i successi domenicali siano 10 nelle ultime 19 gare affrontate. In buona sostanza, da settembre 2024 in poi, El Trueno de Cervera ha vinto da solo più di tutti gli avversari messi assieme!

Ci troviamo di fronte a una situazione che non si verificava dal biennio 2018-2019 e, come detto, fa risorgere il tema de “Il Sorpasso” ai danni di Valentino Rossi. Il quesito è semplice. Marquez può vincere altri 22 GP? La risposta, ovviamente, dipende da tanti fattori. Da quanto durerà ancora la carriera dello spagnolo, da quale sarà la competitività dei mezzi a disposizione, dal fatto di avere o meno avversari in grado di mettergli i bastoni tra le ruote e dal fatto di restare in salute.

Sulla base di quanto esposto, la fatidica “quota 90”, mai toccata in top-class, non appare irraggiungibile a priori. Certo, arrivarci non sarà banale. Però, considerata la dimensione attuale dei calendari, mantenendo la percentuale vincente di questo 2025, El Trueno de Cervera ci potrebbe arrivare entro fine 2026, prima della rivoluzione regolamentare annunciata per il 2027.

Non è facile, ma neppure impossibile. Conoscendo Marc, ci starà sicuramente pensando e provare a superare Valentino Rossi sarà una motivazione a proseguire il più a lungo possibile, soprattutto se dovesse essere gratificato da un successo dopo l’altro. Per lui, sarà cruciale battere il ferro finché è caldo. Ora è rovente. Domenica, in Germania, vorrà indubbiamente tirare la sessantanovesima martellata…